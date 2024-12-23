Дмитро Шуров висловився про свою реакцію на те, що його на посаді продюсера Нацвідбору замінила Тіна Кароль. Про це пише 24 Канал з посиланням на програму "Ближче до зірок".

Цікаво Кароль дала пораду СолоХа, яка не пройшла у Нацвідбір на Євробачення-2025: як відповіла співачка

Змішані почуття. З одного боку трошечки сумую, тому що це все ж таки дуже великий об'єм комунікації цікавої, а з іншого боку я нарешті отримав вільний простір для своїх власних речей, власної музики, і вперше за роки повномасштабної війни у грудні я записую свої власні пісні,

– поділився Дмитро Шуров.

Музикант зауважив, що не планує давати своїй колезі порад щодо музичного конкурсу. Адже розуміє, що в неї можуть бути свої способи підготовки та відбору учасників.

"Подивимось на фінал, кожен Нацвідбір неповторний. Я думаю, що у неї (Тіни Кароль, – 24 Канал) можуть бути якісь свої методи, як вона це буде готувати", – додав Дмитро Шуров.

Останнє про Нацвідбір на Євробачення-2024

Відомі імена 9 фіналістів Національного відбору: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко та Влад Шериф. Десятого обиратимуть українці через онлайн-голосування.

Також в Україні у застосунку Дія вже обрали суддів Національного відбору. У трійку потрапили Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.