На сцені співачка привернула увагу помітними змінами у зовнішності. Кадри з події вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Для виступу Ольга обрала чорну сміливу прозору сукню без бюстгальтера.
Як повідомили на інстаграм-сторінці "СЦЕНА подій", артистка схудла майже на 15 кілограмів.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Аштанга-йога, гіркі трави, біг, молодий коханець,
– з іронією Цибульська підписала відео зі сцени.
Що Ольга Цибульська раніше казала про свою фігуру?
У березні в інтерв'ю Славі Дьоміну співачка розповіла, що важить близько 68 кілограмів і загалом задоволена своїм тілом. Водночас вона зізнавалася, що вага впливає на її витривалість під час виступів: за словами Цибульської, співати й активно рухатися на сцені протягом двох годин значно складніше при такій вазі, ніж, наприклад, при 55 кілограмах.
Артистка також наголошувала, що не курить і не вживає алкоголь, але інколи заїдає стрес. Попри це, вона регулярно займається в спортзалі та проходить різні процедури для догляду за тілом.
- Напередодні Тіна Кароль поділилася, як часто займається спортом, щоб підтримувати тіло в тонусі.