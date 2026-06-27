На сцені співачка привернула увагу помітними змінами у зовнішності. Кадри з події вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Для виступу Ольга обрала чорну сміливу прозору сукню без бюстгальтера.

Як повідомили на інстаграм-сторінці "СЦЕНА подій", артистка схудла майже на 15 кілограмів.

Аштанга-йога, гіркі трави, біг, молодий коханець,

– з іронією Цибульська підписала відео зі сцени.

Що Ольга Цибульська раніше казала про свою фігуру?

У березні в інтерв'ю Славі Дьоміну співачка розповіла, що важить близько 68 кілограмів і загалом задоволена своїм тілом. Водночас вона зізнавалася, що вага впливає на її витривалість під час виступів: за словами Цибульської, співати й активно рухатися на сцені протягом двох годин значно складніше при такій вазі, ніж, наприклад, при 55 кілограмах.

Артистка також наголошувала, що не курить і не вживає алкоголь, але інколи заїдає стрес. Попри це, вона регулярно займається в спортзалі та проходить різні процедури для догляду за тілом.