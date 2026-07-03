Цю тему, зокрема, порушила журналістка Анна Севастьянова у програмі "Наодинці з Гламуром", яка виходить на ютуб-каналі "ТСН Гламур". У коментарі ведучій Павло Зібров розкрив, скільки кілограмів скинула Діана та який секрет її схуднення.
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Виявилося, що Діані Зібровій вдалося схуднути на 23 кілограми.
Як змінилася Діана Зіброва / Фото з її фейсбуку за 2017 та 2026 роки24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Для цього, за словами співака, донька змінила свій режим харчування та перейшла на два прийоми їжі на день.
Вона взялася за себе. Закрила рот і сказала: все. У неї немає сніданку о восьмій. У неї перший прийом їжі – о дванадцятій, а другий – о сьомій. Перейшла на дворазове харчування. Сказала: така ситуація в Україні, треба їсти менше. От так, я буду їсти дворазово,
– з гумором поділився артист.
"Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн
- До речі, також нещодавно своїм схудненням прихильників вразила відома українська співачка Оля Цибульська. Їй вже вдалося скинути 12 кілограмів.