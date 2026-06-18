З нагоди свята зірка зворушливо привітала хлопчика в інстаграм-сторіс. Вона пригадала день його народження та перші моменти життя.

Вас також може зацікавити Колишній чоловік блогерки Саші Бо втретє став батьком: перше фото з пологового

Рік тому ти народився таким маленьким, але таким сильним хлопчиком. У першу ніч під звуки тривоги та грому ракет ти спав. Ти вже знав, що наша з татом любов буде захищати тебе завжди,

– написала Леся Нікітюк.

І з гумором додала: "Ну як так може бути? Народився малий, зморщений. Ми думали, наш дід з того світу вернувся. А зараз – 12 кілограмів вкусняшки".

Леся Нікітюк привітала сина Оскара з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Телеведуча також показала кадри з відпочинку, прогулянок з їхнім домашнім улюбленцем Рафіком, а також теплі домашні фото.

Леся Нікітюк показала архівні фото з сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Лесі Нікітюк?

Після народження первістка Лесі Нікітюк у мережі почали ширитися чутки, що дитину нібито могла виносити сурогатна матір. Причиною таких домислів стало те, що телеведуча до останнього приховувала вагітність. Втім, сама Нікітюк згодом спростувала ці чутки.

Сина телеведуча народила в Київському міському пологовому будинку №1. Батьком хлопчика є військовослужбовець Дмитро Бабчук. Під час пологів він перебував поруч і чекав на появу малюка біля пологової зали.

Згодом Леся та Дмитро охрестили первістка Орестом.

Водночас після народження дитини телеведуча не стала надовго йти в декрет. Вона досить швидко повернулася до роботи, відновивши зйомки на телебаченні та проведення заходів у ролі ведучої.