Радісною новиною він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

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У пари народилася донечка – це перша спільна дитина для подружжя.

Для Вікторії це первісток, тоді як для Пустовіта – вже третя дитина. Від попереднього шлюбу з Сашею Бо він має двох синів: Дениса та Євгена.

Ігор опублікував фото, де він тримає пологову картку на якій вказано, що 18 червня 2026 року о 12:30 Вікторія народила дівчинку вагою 4 035 г та зростом 54 сантиметри.

Дружина Ігоря Пустовіта вперше стала мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Ігоря та Вікторії Пустовіт?

Ігор і Вікторія познайомилися в соцмережах. Блогер побачив дівчину в тіктоці й вирішив їй написати. Спочатку вони просто переписувалися, а згодом зустрілися особисто. Після цього пара почала стосунки.

Щоб бути ближче одне до одного, Вікторія переїхала з Києва до Івано-Франківська.

У травні 2025 року Ігор зробив їй пропозицію, а вже в серпні того ж року вони одружилися.