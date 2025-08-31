Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ігоря Пустовіта.

Так, з'ясувалося, що пара побралася 29 серпня в Івано-Франківську.

Ігор Пустовіт одружився вдруге / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Наречений для святкування обрав класичний чорний смокінг з білою сорочкою та чорним метеликом. Вікторія одягнула весільну сукню від українського бренду Tanya Grig Bridal, яка була прикрашена перлинами та паєтками кольору шампань. Сукня мала обтислий верх з відкритими декольте та пишну спідницю-шлейф. Наречена доповнила образ фатою і букетом із білих квітів.



Що відомо про стосунки Ігоря та Вікторії Пустовіт?

Пара познайомилася через соціальні мережі: він помітив її у тіктоці й написав повідомлення. Спершу вони спілкувалися онлайн, а після Нового року зустрілися.

У лютому Ігор вперше офіційно підтвердив їхні стосунки.

Спершу Вікторія жила у Києві, тож пара підтримувала зв'язок здебільшого онлайн, проте згодом дівчина переїхала до Івано-Франківська, де живе Пустовіт.

У мережі пару часто критикували через різницю у віці – 13 років. Крім того, дівчині закидали її минулий досвід ведення сторінки на OnlyFans. Ігор підкреслює, що це його не хвилює, та й зараз Вікторія платформу вже не веде.

Що таке OnlyFans Це сайт, де люди можуть ділитися своїм контентом (фото, відео тощо) і отримувати за це гроші від підписників. Підписка на сторінку автора зазвичай щомісячна. Хоч сайт відомий через дорослий та часто еротичний контент, його використовують і фітнес-тренери, музиканти, блогери та інші, щоб заробляти на своїй роботі.

Крім того, увагу привертало й минуле Ігоря. Шість років він був одружений із блогеркою Сашею Бо, у них народилися двоє синів – Данило та Євген. Розлучення у 2021 році пройшло гучно, із публічними звинуваченнями в аб'юзі, які Пустовіт заперечував.

Попри критику, у травні 2025 року Ігор освідчився Вікторії, і цього літа вони офіційно стали чоловіком та дружиною. Зауважимо, що діти від першого шлюбу Ігоря були присутні на весіллі. Також на свято запросили чимало колег і друзів пари, як-от блогера-мільйонника Дмитра Варварука з дружиною.

