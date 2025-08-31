Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Игоря Пустовита.

Так, выяснилось, что пара обручилась 29 августа в Ивано-Франковске.

Игорь Пустовит женился во второй раз / Скриншоты из инстаграм-сторис

Жених для празднования выбрал классический черный смокинг с белой рубашкой и черной бабочкой. Виктория надела свадебное платье от украинского бренда Tanya Grig Bridal, которое было украшено жемчугом и пайетками цвета шампань. Платье имело облегающий верх с открытыми декольте и пышную юбку-шлейф. Невеста дополнила образ фатой и букетом из белых цветов.



Что известно об отношениях Игоря и Виктории Пустовит?

Пара познакомилась через социальные сети: он заметил ее в тиктоке и написал сообщение. Сначала они общались онлайн, а после Нового года встретились.

В феврале Игорь впервые официально подтвердил их отношения.

Сначала Виктория жила в Киеве, поэтому пара поддерживала связь в основном онлайн, однако впоследствии девушка переехала в Ивано-Франковск, где живет Пустовит.

В сети пару часто критиковали из-за разницы в возрасте – 13 лет. Кроме того, девушке хейтили из-за прошлого опыт ведения страницы на OnlyFans. Игорь подчеркивает, что это его не волнует, да и сейчас Виктория платформу уже не ведет.

Что такое OnlyFans Это сайт, где люди могут делиться своим контентом (фото, видео и т.д.) и получать за это деньги от подписчиков. Подписка на страницу автора обычно ежемесячная. Хотя сайт известен из-за взрослого и часто эротического контента, его используют и фитнес-тренеры, музыканты, блогеры и другие, чтобы зарабатывать на своей работе.

Кроме того, внимание привлекало и прошлое Игоря. Шесть лет он был женат на блогерше Саше Бо, у них родились двое сыновей – Даниил и Евгений. Развод в 2021 году прошел громко, с публичными обвинениями в абьюзе, которые Пустовит отрицал.

Несмотря на критику, в мае 2025 года Игорь сделал предложение Виктории, и этим летом они официально стали мужем и женой. Заметим, что дети от первого брака Игоря присутствовали на свадьбе. Также на праздник пригласили немало коллег и друзей пары, например блогера-миллионника Дмитрия Варварука с женой.

