Впрочем, в этом году у пары случился забавный конфуз – они оба забыли о празднике. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Марии Ефросининой.
Как призналась телеведущая, о годовщине ей напомнили друзья, которые начали поздравлять, когда она была на съемках "Лиги смеха".
Маша Ефросинина рассказала, как забыла о годовщине свадьбы: смотрите видео онлайн
Впоследствии Ефросинина опубликовала трогательный пост, посвященный отношениям с мужем:
23 года вместе. 22 – в браке. И первый год, как я забыла, что у нас годовщина... Обычно, забываешь ты. Но, говорят, что пары, которые долго вместе, действительно становятся похожими друг на друга. Люблю тебя,
– написала знаменитость.
Кроме того, впоследствии она показала свежее фото мужа с передовой.
Тимур Хромаев / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Маши Ефросининой и Тимура Хромаева?
- Пара познакомилась в начале 2000-х. Тогда Мария уже была известной благодаря программе "Подъем". Случайная встреча произошла возле киоска в Ялте: она брала сок, а Тимур – воду.
- Впоследствии у них завязались отношения. Хотя сначала Тимур колебался и даже делал паузу, впоследствии понял, что именно Мария – его человек, и сделал ей предложение.
- В августе 2003 года пара поженилась, а через несколько месяцев у них родилась дочь Нана.
- С годами Мария и Тимур переживали непростые времена. В 2013-м они даже год жили отдельно, но впоследствии примирились. В августе 2014-го у супругов родился сын Александр.
- С началом полномасштабной войны Хромаев присоединился к рядам ВСУ. Ефросинини рассказывала, что ей было трудно принять это решение, но теперь она искренне гордится мужем.