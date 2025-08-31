Втім, цього року в пари стався кумедний конфуз – вони обоє забули про свято. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Єфросиніної.
Як зізналася телеведуча, про річницю їй нагадали друзі, які почали вітати, коли вона була на зйомках "Ліги сміху".
Маша Єфросиніна розповіла, як забула про річницю весілля: дивіться відео онлайн
Згодом Єфросиніна опублікувала зворушливий допис, присвячений стосункам із чоловіком:
23 роки разом. 22 – у шлюбі. І перший рік, як я забула, що в нас річниця… Зазвичай, забуваєш ти. Але, кажуть, що пари, які довго разом, дійсно стають схожими одне на одного. Кохаю тебе,
– написала знаменитість.
Крім того, згодом вона показала свіже фото чоловіка з передової.
Тимур Хромаєв / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва?
- Пара познайомилася на початку 2000-х. Тоді Марія вже була відомою завдяки програмі "Підйом". Випадкова зустріч сталася біля кіоску в Ялті: вона брала сік, а Тимур – воду.
- Згодом у них зав'язалися стосунки. Хоча спершу Тимур вагався і навіть робив паузу, згодом зрозумів, що саме Марія – його людина, і зробив їй пропозицію.
- У серпні 2003 року пара одружилася, а за кілька місяців в них народилася донька Нана.
- З роками Марія та Тимур переживали непрості часи. У 2013-му вони навіть рік жили окремо, але згодом примирилися. У серпні 2014-го у подружжя народився син Олександр.
- З початком повномасштабної війни Хромаєв приєднався до лав ЗСУ. Єфросиніні розповідала, що спершу їй було важко прийняти це рішення, але тепер вона щиро пишається чоловіком.