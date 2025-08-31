Втім, цього року в пари стався кумедний конфуз – вони обоє забули про свято. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Єфросиніної.

Не пропустіть "До Лорак у Росію": Настя Каменських обурила українців заявою про мову

Як зізналася телеведуча, про річницю їй нагадали друзі, які почали вітати, коли вона була на зйомках "Ліги сміху".

Маша Єфросиніна розповіла, як забула про річницю весілля: дивіться відео онлайн

Згодом Єфросиніна опублікувала зворушливий допис, присвячений стосункам із чоловіком:

23 роки разом. 22 – у шлюбі. І перший рік, як я забула, що в нас річниця… Зазвичай, забуваєш ти. Але, кажуть, що пари, які довго разом, дійсно стають схожими одне на одного. Кохаю тебе,

– написала знаменитість.

Крім того, згодом вона показала свіже фото чоловіка з передової.



Тимур Хромаєв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва?