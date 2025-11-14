Украинские певцы, актеры, телеведущие показали, как они провели эту ночь и прокомментировали цинизм россиян. Как на массированный ракетный обстрел отреагировала Джамала, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева и другие звезды – смотрите далее в материале 24 Канала.

Джамала

Певица в инстаграм-сторис показала, как с детьми пряталась в укрытии во время ракетного обстрела.

Это невозможно передать словами, что я чувствую, когда одеваю трех маленьких детей и веду их на холодный паркинг под звуки шахедов и взрывов,

– отметила Джа.



Джамала показала, как с детьми пряталась во время ракетного обстрела столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Катя Осадчая

Телеведущая также отреагировала на массированную атаку россиян по Киеву в соцсетях.

Страшно, грустно и злит то, что так много лет весь мир смотрит на эту кровожадную охоту,

– написала Екатерина.

Евгений Кот

Танцовщик резко высказался о российских военных, которые ежедневно обстреливают Украину.

Пусть их дикие пчелы покусают. Так, чтобы никогда себя не узнали. Еще те шахэды и ракеты им в одно место,

– написал Евгений в инстаграм-сторис.

Впоследствии он добавил: "Ночь ужасная. Прошла – и Слава Богу. Приглашаю и вас поддерживать тех, кто делает наши ночи спокойнее".



Евгений Кот отреагировал на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Никита Добрынин

Телеведущий также призвал украинцев донатить для помощи военным.

Никита Добрынин отреагировал на ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Кстати, на днях фонд Сергея Притулы, 412-я отдельная бригада беспилотных систем NEMESIS и Всемирный Конгресс Украинцев объявили единосбор на 1 миллиард гривен. Они собирают средства на антишахедные дроны и другие важные вещи для мобильных огневых групп. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Маша Ефросинина

Я не знаю, что писать после таких ночей. Уже выплеснут весь гнев за эти годы. Постить ужасные последствия обстрелов нет смысла – вы все их видите. Эта рулетка, кажется, неисчерпаемо заряжена патронами,

– отметила телеведущая и выразила соболезнования пострадавшим.

Маша Ефросинина отреагировала на массированный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич, Ирина Монатик, Ольга Сумская, Екатерина Усик, Надя Дорофеева и другие звезды также в своих соцсетях вспомнили о массированной ракетной атаке россиян на столицу.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева / Скриншоты из инстаграм-сторис

Владимир Зеленский в телеграм-канале сообщил, что ночью 14 ноября россияне запустили около 430 дронов и 18 ракет различного типа по территории Украины.

Какие последствия атаки для Киева?