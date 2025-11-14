Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой показали, как они прятались с тремя детьми во время обстрела. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-сторис Кристины Решетник.

Звездная семья спустилась в укрытие после объявления воздушной тревоги, несмотря на то, что их сын Саша плохо себя чувствует из-за болезни.

Лифты не работают. Пришлось на ручках нести малого в укрытие. Нет сил совсем. Мысли одни: когда недокраина исчезнет с лица земли и все те, кто пускает ракеты и дроны по украинцам в центре Европы..,

– возмутилась Кристина Решетник.

Она также показала кадры, как с семьей шла в безопасное место.

Григорий Решетник с женой и детьми спустились в укрытие из-за ракетного обстрела Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Хорошо, что мы спустились в укрытие, потому что ракеты летали прямо над домом,

– добавила жена телеведущего.

Она также выразила искренние соболезнования пострадавшим.

Григорий Решетник с женой и детьми отреагировали на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

В своем телеграм-канале Виталий Кличко сообщил, что пострадали по меньшей мере 26 жителей Киева. Также пока известно о трех погибших.

Что известно о ракетном обстреле Киева?