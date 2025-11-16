К тому же растрогал подписью к их с Кристиной фотографиям. Пишет 24 Канал со ссылкой инстаграм-страницу Григория Решетника.

Телеведущий показал кадры, которые были сделаны в 2010 году. Влюбленные устроили фотосессию в парке. На этих фотографиях Григорию 27 лет, а его жене – 21.

Я и май лав еще до появления проекта "Холостяк",

– мило отметил под публикацией Решетник.

Для справки! Первый сезон романтического реалити "Холостяк" вышел в 2011 году, как указано на сайте СТБ. Сейчас транслируют уже 14 сезон шоу. В этом году главным героем стал актер Тарас Цимбалюк.

Что известно об отношениях Григория Решетника с женой?