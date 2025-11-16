До того ж зворушив підписом до їхніх з Христиною світлин. Пише 24 Канал з посиланням інстаграм-сторінку Григорія Решетника.
Телеведучий показав кадри, які були зроблені у 2010 році. Закохані влаштували фотосесію в парку. На цих світлинах Григорію 27 років, а його дружині – 21.
Я і май лав ще до появи проєкту "Холостяк",
– мило зазначив під публікацією Решетник.
Для довідки! Перший сезон романтичного реаліті "Холостяк" вийшов у 2011 році, як вказано на сайті СТБ. Наразі транслюють вже 14 сезон шоу. Цього року головним героєм став актор Тарас Цимбалюк.
Що відомо про стосунки Григорія Решетника з дружиною?
- Вони з Христиною познайомилися у 2008 році, коли обоє працювали на телебаченні.
- Вже через два роки пара одружилася – 10.10.2010. Святкування весілля відбулося в Івано-Франківську.
- Подружжя виховує трьох синів.
- 16 квітня старшому сину Григорія та Христини, Івану, виповнилося 12 років. Дмитро у червні святкував свій 8 день народження, а найменшому Олександру наразі 5 років. Він народився 28 листопада 2020 року. Водночас подружжя Решетників задумується над тим, що ще раз стати батьками.