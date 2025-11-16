До того ж зворушив підписом до їхніх з Христиною світлин. Пише 24 Канал з посиланням інстаграм-сторінку Григорія Решетника.

Телеведучий показав кадри, які були зроблені у 2010 році. Закохані влаштували фотосесію в парку. На цих світлинах Григорію 27 років, а його дружині – 21.

Я і май лав ще до появи проєкту "Холостяк",

– мило зазначив під публікацією Решетник.

Для довідки! Перший сезон романтичного реаліті "Холостяк" вийшов у 2011 році, як вказано на сайті СТБ. Наразі транслюють вже 14 сезон шоу. Цього року головним героєм став актор Тарас Цимбалюк.

Що відомо про стосунки Григорія Решетника з дружиною?