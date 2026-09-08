"Я не можу мати дітей": Каменських ошелешила зізнанням про 4 невдалі ЕКЗ і фейкове розлучення

Зіркове подружжя Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських дали розлоге інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, яка раніше виїхала з РФ та отримала статус "іноагента". Під час розмови артисти зробили низку несподіваних заяв про свій шлюб, піар на розриві стосунків та невдалі спроби завагітніти.

Під час інтерв'ю російській журналістці артисти ошелешили зізнанням щодо постійних чуток про їхнє розлучення. Як з'ясувалося, подружжя зовсім не планує розривати шлюб. Свою попередню загадкову заяву про розрив вони зробили навмисно, щоб привернути більше уваги до возз'єднання їхнього музичного дуету.

Як чоловік і дружина. Ми ніколи не казали, що ми розлучилися, і не писали. Там не було слово "розлучення". (Ми це зробили), щоб підсилити ефект. Ефект повернення дуету. Мені здається, що навіть дуже вийшло. Я не думаю, що це прям маніпуляція. Всі ці чутки про розлучення, які не мають ніякого відношення до нас. Ми вирішили зіграти на цьому,

– заявила Каменських.

Окрім теми стосунків, співачка вперше відверто прокоментувала постійні плітки про свою вагітність. Настя зізналася, що наразі не може і не хоче мати дітей. Вона розповіла, що пройшла вкрай складний шлях, намагаючись завагітніти за допомогою медицини, оскільки відчувала сильний тиск суспільства.

Я не можу мати дітей. Точніше не так. Я не можу мати дітей і я не хочу їх мати. Це нав'язана історія. Мені здавалося, що я не повноцінна жінка, якщо у тебе немає дітей. Скажімо так, мене несло від цієї думки. І у нас не виходило. Я звернулася до спеціалістів, я зробила чотири ЕКЗ і п'ять інсемінацій. Цього було достатньо, щоб зрозуміти… Це взагалі бомба з гормонів. Я не розумію, як я витримала це психологічно,

– поділилася артистка.

Потап і Настя Каменських / фото з інстаграму

Потап підтримав відвертість дружини перед камерою, наголосивши на важливості бути чесною попри жахливі коментарі та суспільний тиск. Сама ж Каменських запевняє, що зараз почувається повноцінною і без материнства. За її словами, вона не вірить у повну безплідність, але приймає свій нинішній життєвий етап.

Ти ще як можеш бути повноцінною без дітей. Тому що у всьому є свої плюси та мінуси. І я, до речі, не вірю у безплідність. Так, у мене є свої нюанси, але це не те, що впливає на мою нездатність мати дітей. Я роблю висновок, що Всесвіт, Бог не хоче мені давати такий досвід. Дитина у моєму розмінні може бути і кар'єра, і пісні,

– підсумувала співачка.

Нагадаємо, що Олексій Потапенко та Настя Каменських зіграли гучне весілля у травні 2019 року, хоча офіційно розписалися ще восени 2018-го. До одруження пара багато років приховувала свій роман від публіки. Їхня спільна творча історія розпочалася ще у 2006 році зі створення надпопулярного дуету "Потап і Настя", і відтоді вони є невіддільною частиною життя одне одного як на сцені, так і поза нею.

Ще коли Настю Каменських заскочили в Юрмалі з округлим животиком, у мережі припускали, що це не більше ніж спроба привернути увагу та звичайний фейк. Проте Потап остаточно здивував публіку, зробивши дивну заяву про вагітність співачки від іншого чоловіка. Після таких слів артистка ледве стримувала емоції від сорому.



