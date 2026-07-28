Після нещодавнього виступу на музичному фестивалі в Юрмалі, де зірковий дует з'явився у весільних вбраннях, розмови про їхнє возз'єднання спалахнули з новою силою. Проте спілкування артистів з українським виданням Новини.LIVE обернулося справжнім крінжем через неоднозначну поведінку репера.

На запитання представників ЗМІ про їхній справжній сімейний статус артисти знову уникнули прямої відповіді. Замість чіткого підтвердження чи спростування чуток про розлучення вони почали філософствувати про свій вічний творчий союз.

Хай нас розсудить Господь і люди в коментарях. Ми стібаємося над цим. Нас то одружують, то розлучають. Ми назавжди пара для всіх. Ми не тільки союз дівчини та хлопця, але й творчий тандем. Мені здається, тут більше, ніж те, що від нас хочуть почути,

– прокоментували зірки.

Утім, найбільше здивування викликали слова репера щодо нещодавніх чуток у мережі про нібито вагітність Каменських та знімки, де їй приписували накладний живіт. Потап вирішив не спростовувати плітки. Натомість він вигадав історію про таємного коханця на ім'я Алехандро та натякнув на новий роман співачки.

Користуючись нагодою, скажу про такі речі, про які ми не можемо розказати. Це, Анастасіє, до тебе. У нас тут три людини. Я хочу передати привіт Алехандро. Алехандро, не хвилюйся, я поверну тобі Настю цілесенькою,

– спантеличив заявою репер.

Така поведінка колеги застала Настю Каменських зненацька. Співачка ледве стримувала емоції від сорому. Спочатку вона помітно зніяковіла, а потім просто красномовно закотила очі. Її міміка чітко дала зрозуміти, що навіть вона не очікувала настільки безглуздого жарту від Потапа.

Реакція Насті Каменських / скриншот з відео

А от Оля Цибульська виступає категорично проти подібних фестивалів. Співачка висміяла колег, які досі прагнуть визнання від російського шоубізу.