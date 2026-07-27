Парочка здивувала публіку, вийшовши до неї у костюмах наречених. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці фестивалю в інстаграмі. Настя, яку підозрюють у вагітності, була у пишній весільній сукні з об'ємною фатою, а Потап обрав чорний костюм та білу сорочку. Ролик супроводжувала пісня 2008 року "Не пара".

Настя Каменських та Потап у костюмах наречених: дивіться відео

Вже на сцені парочка з'явилася в інших образах, навіяних естрадною естетикою пізніх 80-х та нульових. Для виступу співаки обрали свої старі російськомовні хіти – "У нас на районе", "У мами", "Все пучком" та "Не пара". Перекладати пісні українською співаки не стали.

Потап і Настя Каменських заспівали в Юрмалі пісні російською: дивіться відео

Реакція мережі на появу Потапа і Насті в Юрмалі

Майже під кожним відео з цією парочкою відмітилися українці, які обурені виконанням старих російськомовних хітів. Деякі з користувачів навіть не зрозуміли, яку країну представляли артисти на заході. У мережі парочка буквально стала посміховиськом.

Лайма, Ви серйозно? Кацапські виконавці на фестивалі? Вони ж відмовились від всього що є українського! Це Вам величезний мінус,

– написав один з користувачів.

Люди у коментарях також називали парочку клоунами, позориськом, а їхній виступ іронічно – іспанським соромом. Ось ще як відреагували українці на виступ:



Реакція українців на виступ Потапа та Насті російською / скриншот коментарів



Мережа обурена виступом Насті та Потапа в Юрмалі / скриншот коментарів

Відомо, що Потап мешкає за кордоном практично з початку повномасштабного вторгнення. Каменських раніше частіше з’являлася в Україні, а останнім часом намагалася будувати іспаномовну кар’єру, проте зараз знову об’єдналася з Потапом у творчому плані.

Напередодні появи у Юрмалі Каменських встигла заїхати до Києва, зустрітися зі своєю мамою та зірковою хрещеною й також отримати порцію хейту.