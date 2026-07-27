Парочка удивила публику, выйдя к ней в костюмах жениха и невесты. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице фестиваля в инстаграмме . Настя, которую подозревают в беременности, была в пышном свадебном платье с объемной фатой, а Потап выбрал черный костюм и белую рубашку. Ролик сопровождала песня 2008 года "Не пара".
Настя Каменских и Потап в свадебных костюмах: смотрите видео
Уже на сцене парочка появилась в других образах, навеянных эстрадной эстетикой поздних 80-х и нулевых. Для выступления певцы выбрали свои старые русскоязычные хиты – "У нас на районе", "У мамы", "Все пучком" и "Не пара". Переводить песни на украинский певцы не стали.
Потап и Настя Каменских спели в Юрмале песни на русском: смотрите видеоЧитайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Реакция сети на появление Потапа и Насти в Юрмале
Почти под каждым видео с этой парочкой отметились украинцы, возмущенные исполнением старых русскоязычных хитов. Некоторые из пользователей даже не поняли, какую страну представляли артисты на мероприятии. В сети парочка буквально стала посмешищем.
Лайма, Вы серьезно? Кацапские исполнители на фестивале? Они же отказались от всего, что есть украинского! Это Вам огромный минус,
– написал один из пользователей.
Люди в комментариях также называли парочку клоунами, позорищем, а их выступление иронически – испанским стыдом. Вот еще как отреагировали украинцы на выступление:
Реакция украинцев на выступление Потапа и Насти на русском / скриншот комментариев
Сеть возмущена выступлением Насти и Потапа в Юрмале / скриншот комментариев
Известно, что Потап живет за границей практически с начала полномасштабного вторжения. Каменских раньше чаще появлялась в Украине, а в последнее время пыталась строить испаноязычную карьеру, однако сейчас снова объединилась с Потапом в творческом плане.
Накануне появления в Юрмале Каменских успела заехать в Киев, встретиться со своей мамой и звездной крестной и получить порцию хейта.