В своем инстаграме Настя, которая после начала полномасштабной войны большую часть времени проводит за границей, опубликовала снимки из столицы, лаконично подписав их: "Kyiv".

На одном из снимков певица позирует в машине со своей мамой Лидией Петровной, а на другом они уже вместе с народной артисткой Украины Аллой Кудлай. Кстати, появление Кудлай на фото вовсе не случайно. Мама Насти более 30 лет была солисткой хора имени Григория Веревки, где они и подружились с Аллой. Впоследствии звездные коллеги стали кумовьями: именно Алла Кудлай крестила Настю.



Настя Каменских с мамой / фото из инстаграма



Настя Каменских с мамой и Аллой Кудлай / фото из инстаграма

Реакция украинцев на возвращение Каменских в Украину

В комментариях к посту певицы некоторые украинцы выразили свое возмущение по поводу ее возвращения. Кто-то начал высмеивать, что ее якобы не приняли в Испании, кто-то вспомнил, как она снова перешла в соцсетях на русский язык, и другие скандалы. Некоторые подписчики, напротив, поддержали артистку. Вот что они пишут:

"Почему приехали?";

"А что вы здесь забыли? Выгнали из Испании?";

"Приехала давать концерты, "потому что я Украина";

"Я в шоке от комментариев, что с вами не так, люди? Что плохого вам сделал этот человек?";

"С возвращением";

"С прибытием на родную землю";

"Еще хватает наглости приехать в Киев после всех скандалов...";

"Вы исчезли из украинского медиапространства как певица".

Кстати, ранее стало известно, что после 9-летнего перерыва Настя Каменских и Потап снова возвращаются на сцену. Свое заявление в соцсетях они опубликовали на русском языке.