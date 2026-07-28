Варто сказати, що українські співаки за час проведення цьогорічного музичного фестивалю встигли потрапити у чимало скандальних ситуацій. Повз це не могли пройти користувачі мережі, а також зіркові колеги.

Зокрема, у Instagram Цибульська опублікувала сториз зі своїм фото під класичну циркову мелодію, майстерно натякнувши, що виступи українців у Латвії перетворилися на фарс. Вона також залишила на фото відвертий напис.

Коли помре все радянське і російське, кому наш шоубізнес буде говорити: "Спасібо за поддержку і прізнаніє"?. Ніяк не зрозумію,

– написала вона.



Цибульська висміяла українських колег / скриншот сториз

Хоча артистка не називала конкретних імен, її публікація з'явилася одразу після всеукраїнської хвилі обурення через поведінку виконавців у Юрмалі. І так зрозуміло, про кого йшла мова.

Зокрема, Оля Полякова збісила українців своїм відео з родичем учасника гурту "Іванушки International", який має неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Також українців обурила поведінка Потапа і Насті Каменських, які уперше за 10 років знову заспівали дуетом, виконавши свої старі російськомовні хіти. Крім того, Потап на фестивалі відпускав невдалі жарти на адресу Алли Пугачової та Максима Галкіна про їхній "молодий" вигляд, на що Пугачова лише здивовано закотила очі.

Ба більше! Потап і Настя не зупинилися й зробили обурливу заяву щодо умов повернення до Києва з концертом.