Окрім того, що Потап і Настя спочатку обурили українців своїм виступом з російськомовними піснями, так вони ще й встигли наговорити зайвого на інтерв'ю. Паблік potapinastya_fanlove у TikTok опублікував відповідне відео.
Так на запитання про повернення до Києва з концертом артисти вирішили віджартуватися й згадали ціни на проїзд у підземці.
Ой, ми повернемось в Київ, коли в Києві буде метро по 8 гривень,
– заявив Потап.
Настя одразу підхопила цю ідею: "Будемо їздити по станціях, зробимо тур по станціях метро!". Після цього Потап озвучив ще один "план": "Є ідея у нас зробити виступ на Олімпійському стадіоні. Всі квитки будуть по 8 гривень".Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Потап і Настя назвали умови повернення до України: дивіться відео
Замість чіткої відповіді про повернення додому такі жарти лише розлютили українську аудиторію. Артистів і так тривалий час критикують за перебування за кордоном під час повномасштабної війни, а російськомовний виступ у Юрмалі без згадок про події в Україні додав ще більше негативу. Ось як українці відреагували:
"Насміхаються над Україною як можуть";
"От вам і позитивний бік підвищення вартості метро до 30 гривень";
"Повне розчарування. Так насміхатися з України";
"Неочікувано від них таке відношення до українців";
"Спочатку треба питати, хто їх там чекає";
"І це типу смішно?";
"Та ніколи вони не повернуться, а якби повернулися то Українці такі, що простять всім".
Раніше на тому ж фестивалі Лайми Вайкуле у зашквар потрапила Оля Полякова, яка оскандалилася з родичем учасника "Іванушок International".