Окрім того, що Потап і Настя спочатку обурили українців своїм виступом з російськомовними піснями, так вони ще й встигли наговорити зайвого на інтерв'ю. Паблік potapinastya_fanlove у TikTok опублікував відповідне відео.

Так на запитання про повернення до Києва з концертом артисти вирішили віджартуватися й згадали ціни на проїзд у підземці.

Ой, ми повернемось в Київ, коли в Києві буде метро по 8 гривень,

– заявив Потап.

Настя одразу підхопила цю ідею: "Будемо їздити по станціях, зробимо тур по станціях метро!". Після цього Потап озвучив ще один "план": "Є ідея у нас зробити виступ на Олімпійському стадіоні. Всі квитки будуть по 8 гривень".

Потап і Настя назвали умови повернення до України: дивіться відео

Замість чіткої відповіді про повернення додому такі жарти лише розлютили українську аудиторію. Артистів і так тривалий час критикують за перебування за кордоном під час повномасштабної війни, а російськомовний виступ у Юрмалі без згадок про події в Україні додав ще більше негативу. Ось як українці відреагували:

"Насміхаються над Україною як можуть";

"От вам і позитивний бік підвищення вартості метро до 30 гривень";

"Повне розчарування. Так насміхатися з України";

"Неочікувано від них таке відношення до українців";

"Спочатку треба питати, хто їх там чекає";

"І це типу смішно?";

"Та ніколи вони не повернуться, а якби повернулися то Українці такі, що простять всім".

Раніше на тому ж фестивалі Лайми Вайкуле у зашквар потрапила Оля Полякова, яка оскандалилася з родичем учасника "Іванушок International".