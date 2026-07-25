Оля Полякова, яка взяла участь у фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії, оскандалилась спілкуванням з росіянином Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Відповідний ролик з'явився на офіційній Instagram-сторінці заходу. Після публікації відео в коментарях почалася хвиля критики, тож згодом запис зник зі сторінки. Втім, те,що вже потрапило в мережу, не зникне звідти безслідно.

У кадрі Полякова та росіянин, відомий як Grey Wiese, йшли коридором під музику, тримаючись за руки. Саме це й стало приводом для різкої реакції в мережі, де співачці закинули співпрацю з людиною, яка публічно уникає прямої критики Росії та тримається позиції "поза політикою".

Оля Полякова і Grey Wiese в Юрмалі: дивіться відео

Серед коментарів під дописом були й такі:

"Полякова остаточно пробила дно. Ще не так давно розповідала, яка вона патріотка";

"З Сергієм, який на Німецькому каналі давав інтерв'ю і на питання про війну, відповів "не все так однозначно". І це на п'ятому році війни. Товаришує з Собчак і захоплюється Рудковською, яка є пропутінською гнидою";

"Полякова зовсім з глузду з'їхала"; "Хлопці гинуть, вона з росіянами дружить";

"Полякова – розчарування".



Сергій Григор'єв-Апполонов і Оля Полякова в Юрмалі / Скриншоти з відео

Багатьом українцям також здалося суперечливим, що зовсім нещодавно Полякова виступала на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де говорила про свій патріотизм і скаржилася, що "Суспільне" не дає їй шансу представити Україну на Євробаченні, а тепер знімається із Grey Wiese.

Хто такий Сергій Григор'єв-Апполонов

Сергій Григор'єв-Апполонов є родичем соліста гурту "Іванушки International" Андрія Григор’єва-Апполонова. Народився в Саратові, виступає під псевдонімом Grey Wiese. З 2017 року він випускає власні треки, а у 2018-му разом із Андрієм Григор'євим-Апполоновим-молодшим заснував гурт AppolonovGang, який виступав на телеканалах і заходах у РФ.

Тривалий час артист живе на дві країни – Німеччину та Францію, а після 24 лютого 2022 року обмежувався абстрактними заявами про мир, не називаючи Росію агресором.

Раніше Оля Полякова вже реагувала на хвилю хейту після виступу на засіданні ТСК Верховної Ради. У мережі тоді ширився кадр, на якому співачку показали з невдалого ракурсу.