Фестиваль зібрав у концертній програмі як українських виконавців, так і російських артистів, які публічно виступають проти режиму та визнані в країні-агресорі "іноземними агентами". Про це стало відомо з офіційного сайту Laima Rendezvous Jurmala 2026, організованому Лаймою Вайкуле.

Учасники та дати виступів

Серед запрошених гостей заходу заявлені Монеточка, Noize MC, Андрій Макаревич, Семен Слєпаков, Максим Галкін та Алла Пугачова.

Міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala цього року відбудеться з 24 по 26 липня. До прикладу, Оля Полякова має вийти на юрмальську сцену 24 липня. Монеточка виступить 25 липня, а Потап і Настя Каменських заплановані на 26 липня. Варто зазначити, що для українських зірок участь у фестивалі Laima Rendezvous Jurmala є вже не першою.

Учаники Юрмали-2026 / скриншот з сайту

Мільйонні витрати та доходи фестивалю

На проведення музичного заходу спрямовано значні фінансові ресурси, зокрема з місцевого бюджету. За даними рос. медіа, Лайма Вайкуле отримала від Юрмали грант, який згідно з правилами фінансування може покривати лише близько 10% від загальних витрат. Крім того, концертний зал "Дзінтарі" надали організаторам безкоштовно, а на його утримання та мистецькі витрати місто виділило близько 780 тисяч євро. Решту бюджету фестивалю спрямують, зокрема, на виплату гонорарів запрошеним зіркам.

Загальні доходи фестивалю за попередніми оцінками можуть становити приблизно 1,3 мільйона євро, з яких близько 855 тисяч припаде на продаж квитків.

При загальних витратах близько 1 мільйона євро організатори планують отримати чималий прибуток. Чистий дохід самої Вайкуле може становити майже 10 мільйонів гривень, однак точні суми гонорарів артистів та остаточна фінансова звітність публічно не розголошуються.

Оля Полякова виступить фестивалі в Юрмалі / відео з інстаграму

До речі, нещодавно Олю Полякову захейтили через невдале фото у Верховній Раді, однак співачка не стала мовчати.

