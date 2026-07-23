В рамках концертной программы фестиваля выступили как украинские исполнители, так и российские артисты, которые публично выступают против режима и признаны в стране-агрессоре "иностранными агентами". Об этом стало известно с официального сайта Laima Rendezvous Jurmala 2026, организованного Лаймой Вайкуле.

Участники и даты выступлений

Среди приглашенных гостей мероприятия заявлены Монеточка, Noize MC, Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Максим Галкин и Алла Пугачева.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в этом году пройдет с 24 по 26 июля. Например, Оля Полякова должна выйти на юрмальскую сцену 24 июля. Монеточка выступит 25 июля, а Потап и Настя Каменских запланированы на 26 июля. Стоит отметить, что для украинских звезд участие в фестивале Laima Rendezvous Jurmala уже не первое.

Участники Юрмалы-2026 / скриншот с сайта

Миллионные расходы и доходы фестиваля

На проведение музыкального мероприятия направлены значительные финансовые ресурсы, в частности из местного бюджета. По данным российских СМИ, Лайма Вайкуле получила от Юрмалы грант, который согласно правилам финансирования может покрывать лишь около 10% от общих расходов. Кроме того, концертный зал "Дзинтари" предоставили организаторам бесплатно, а на его содержание и расходы на художественную часть город выделил около 780 тысяч евро. Остальную часть бюджета фестиваля направят, в частности, на выплату гонораров приглашенным звездам.

Общие доходы фестиваля, по предварительным оценкам, могут составить примерно 1,3 миллиона евро, из которых около 855 тысяч придется на продажу билетов.

При общих расходах около 1 миллиона евро организаторы планируют получить немалую прибыль. Чистый доход самой Вайкуле может составить почти 10 миллионов гривен, однако точные суммы гонораров артистов и окончательная финансовая отчетность публично не разглашаются.

Оля Полякова выступит на фестивале в Юрмале / видео из инстаграма

Кстати, недавно Олю Полякову раскритиковали из-за неудачного фото в Верховной Раде, однако певица не стала молчать.

