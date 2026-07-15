На днях певица выступила на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады. Впоследствии в сети Threads стал активно распространяться снимок с этого мероприятия, на котором Полякова запечатлена в неудачном ракурсе и при резком освещении.

Одна из пользовательниц платформы опубликовала это фото с ироничной подписью, подчеркнув отсутствие ретуши.

Без фильтров, уколов и подтяжек человек выглядит вот так,

– написала автор поста.

Оля Полякова / скриншот из Threads

Оля Полякова не оставила эту публикацию без внимания. Певица ответила в комментариях, где резко и с юмором отреагировала на попытку самоутвердиться за счет ее внешности, объяснив такой вид плохим студийным освещением.

Насрал? Стало легче? Ну слава Богу. Девочки, вы все прекрасны! Свет – дерьмо! Но красота в глазах смотрящего!

– высказалась артистка, чей комментарий быстро собрал тысячи лайков.

Дискуссия привлекла внимание и других украинских знаменитостей, которые массово встали на сторону Поляковой. В частности, звездный психолог Наталья Холоденко подчеркнула, что освещение играет ключевую роль в фотографии.

При плохом освещении все выглядят не так, как в реальной жизни. Полякова в реальности выглядит очень хорошо, даже лучше, чем вам хотелось бы,

– отметила Холоденко.

Комментарий Оли Поляковой и Холоденко / скриншот из тредса

Звездный визажист Егор Андрюшин также поддержал артистку, отметив, что знаком с Олей лично и видел ее даже без макияжа

Фу! Какой отвратительный пост!!! Дай Бог, чтобы вы так выглядели в свои 47! Все знают, что такое ракурс, освещение. У Оли шикарное, красивое лицо, кожа, контуры! Поверьте мне, я видел Олю без макияжа не раз?

– написал визажист.

Комментарий Егора Андрюшина / скриншот из тредса

Напомним, на днях Оля Полякова выступила перед парламентской Временной следственной комиссией по поводу ее недопуска к участию в Национальном отборе на "Евровидение". Публичное заявление певицы касалось правил отбора на конкурс и вызвало резонанс в СМИ из-за обсуждения ее предыдущих поездок в Россию.

Кстати, Оля Полякова неожиданно встала на защиту своей коллеги Светланы Лободы, которая до сих пор ездит на гастроли с русскоязычным репертуаром.