Украинская певица Оля Полякова публично высказала претензии к правилам национального отбора на "Евровидение" во время выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, почему о этом стало известно из записи заседания ВСК на YouTube-канале Алексея Гончаренко. Артистка назвала свой недопуск к конкурсу несправедливым и призвала пересмотреть дискриминационные нормы.

Как оказалось, именно это и было главной интригой Поляковой, которая недавно заинтриговала сеть письмом о вызове в Верховную Раду.

Официальное приглашение в Верховную Раду / фото из инстаграма

На заседании ВСК с народным депутатом Алексеем Гончаренко исполнительница объяснила, почему она решила потребовать пересмотра правил национального отбора после того, как в прошлом году ей отказали в участии. Причиной отказа стала норма, запрещающая выступать артистам, гастролировавшим в России после 15 марта 2014 года.

Певица считает такое решение нарушением своих прав, ведь это правило было введено уже после ее выступлений в РФ. Фрагмент своего эмоционального выступления Оля опубликовала в своем инстаграме.

Мне отказали в участии в "Евровидении" со ссылкой на правило 2019 года, введенное задним числом. Это правило запрещает участие артистам, выступавшим в РФ после 15 марта 2014 года. Я считаю этот отказ нарушением моих прав. Этот пункт появился задним числом и применялся избирательно,

– Оля Полякова.



Оля Полякова выступила на заседании ВСК / скриншот из видео

Почему певица упомянула выступления Джамалы и роль Меладзе

Артистка резко поставила под сомнение одинаковое применение этих требований ко всем участникам и вспомнила победительницу "Евровидения-2016" Джамалу. По словам Поляковой, ее коллега в свое время также выступала в России, но все же поехала на конкурс. Кроме того, она напомнила, что в 2016–2017 годах музыкальным продюсером национального отбора был Константин Меладзе, известный своей неоднозначной позицией.

В 2016 году победительница национального отбора также выступала в России в 2014–2015 годах, и это не помешало ей представлять Украину на "Евровидении". Это Джамала. В 2017 году продюсером был Константин Меладзе, который до сих пор работает в РФ, но это не помешало ему быть членом жюри. Считаю это некорректным и дискриминационным. Сегодня правила отбора несовершенны, они ставят в худшее положение тех, кто все время работал в Украине,

– подчеркнула звезда.

Отдельно певица заявила, почему к участию в отборе не могут присоединиться многие популярные украинские исполнители. В то же время называть их имена она отказалась, объяснив это тем, что, по ее словам, "другие немного напуганы". Тем не менее, Оля попросила дать оценку ситуации с точки зрения Конституции Украины и призвала мирным путем, без суда, помочь решить этот вопрос.

Я все 12 лет работала в Украине. Я сугубо украинская артистка. Создаю рабочие места, плачу налоги. В 2022 году перешла на украинский язык. Организую благотворительные концерты и сборы. Хочу, чтобы мои права были защищены. Для меня это уже не вопрос участия в национальном выборе, а вопрос, связанный с отношением к украинцам, которые с 2014 года не нарушали законов, но сегодня подвергаются риску дискриминации,

– добавила звезда.

Что было известно ранее о конфликте вокруг правил конкурса

Напомним, 16 октября прошлого года Оля Полякова заявила о намерении принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2026" и призвала "Суспильне" изменить правила конкурса. А именно пересмотреть пункт о запрете участия артистов, которые после 2014 года выступали в России или оккупированном Крыму, а после 2022-го – в Беларуси. Поскольку именно из-за этой нормы ее участие в конкурсе невозможно.

Полякова хочет принять участие в "Евровидении" / фото из инстаграма

В ответ "Суспильне" отказалось пересматривать требования, подчеркнув свою ответственность перед обществом. Впоследствии продюсер певицы Михаил Ясинский раскритиковал такое решение, упомянув Джамалу и Константина Меладзе, а позже обратился в Европейский вещательный союз из-за отказа изменить правила национального отбора.

Напомним, что ранее певица LELÉKA упрекнула финалиста "Евровидения" за песню группы "Тату", что также вызвало резонанс в обществе.