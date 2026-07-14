Українська співачка Оля Полякова публічно розкритикувала правила нацвідбору на "Євробачення". Свої претензії артистка висловила на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, трансляцію якого опублікував нардеп Олексій Гончаренко на своєму YouTube-каналі. Артистка назвала свій недопуск до конкурсу несправедливим і закликала переглянути дискримінаційні норми.

Як виявилося, саме це і було головною інтригою Полякової, яка нещодавно заінтригувала мережу листом про виклик до Верховної Ради.

Офіційне запрошення до Верховної Ради / фото з інстаграму

На засіданні ТСК з народним депутатом Олексієм Гончаренком виконавиця пояснила, що вирішила вимагати перегляду правил нацвідбору після тогорічної відмови їй в участі. Причиною відмови стала норма, яка забороняє виступати артистам, що гастролювали в Росії після 15 березня 2014 року.

Співачка вважає таке рішення порушенням своїх прав, адже це правило було запроваджене вже після її виступів у РФ. Фрагмент свого емоційного виступу Оля опублікувала у своєму Instagram.

Мені відмовили в участі у "Євробаченні" з посиланням на правило 2019 року, встановлене заднім числом. Це правило забороняє участь артистам, які виступали в РФ після 15 березня 2014 року. Я вважаю цю відмову порушенням моїх прав. Цей пункт з’явився заднім числом і застосовувався вибірково,

– Оля Полякова.



Оля Полякова виступила на засіданні ТСК / скриншот з відео

Чому співачка згадала виступи Джамали та роль Меладзе

Артистка різко поставила під сумнів однакове застосування цих вимог до всіх учасників і згадала переможницю "Євробачення-2016" Джамалу. За словами Полякової, колега також свого часу виступала в Росії, але поїхала на конкурс. Крім того, вона нагадала, що у 2016-2017 роках музичним продюсером нацвідбору був Костянтин Меладзе з неоднозначною позицією.

2016 року переможниця нацвідбору також виступала у Росії в 2014-2015 роках і це не завадило їй представляти Україну на "Євробаченні". Це Джамала. 2017 року був продюсер Костянтин Меладзе, який дотепер працює в РФ, але це не завадило йому бути членом журі. Вважаю це некоректно та дискримінаційно. Сьогодні правила відбору недосконалі, такі, які ставлять в гірше становище тих, хто весь час працював в Україні,

– наголосила зірка.

Окремо співачка заявила, що через чинні правила до участі у відборі не можуть долучитися багато популярних українських виконавців. Водночас називати їхні імена вона відмовилася, пояснивши це тим, що, за її словами, "інші трохи налякані". Тим не менш, Оля попросила дати оцінку ситуації з точки зору Конституції України і закликала мирним шляхом без суду допомогти вирішити це питання.

Я всі 12 років працювала в Україні. Я суто українська артистка. Створюю робочі місця, плачу податки. 2022 року перейшла на українську мову. Організовую благодійні концерти і збори. Хочу, аби мої права були захищені. Для мене це вже не питання участі у нацвідобрі, а питання, пов’язане зі ставленням до українців, які від 2014 року не порушили законів, але сьогодні мають ризики бути дискримінованими,

– додала зірка.

Що було відомо раніше про конфлікт навколо правил конкурсу

Нагадаємо, 16 жовтня минулого року Оля Полякова заявила про намір взяти участь у нацвідборі на "Євробачення-2026" та закликала Суспільне змінити правила конкурсу. А саме переглянути пункт про заборону участі артистів, які після 2014 року виступали в Росії чи окупованому Криму, а після 2022-го - у Білорусі. Бо саме через цю норму її участь у конкурсі неможлива.

Полякова хоче взяти участь у Євробаченні / фото з інстаграму

У відповідь Суспільне відмовилося переглядати вимоги, наголосивши на своїй відповідальності перед суспільством. Згодом продюсер співачки Михайло Ясинський розкритикував таке рішення, згадавши Джамалу та Костянтина Меладзе, а пізніше звернувся до Європейської мовної спілки через відмову змінити правила нацвідбору.

Нагажаємо, що раніше співачка LELÉKA дорікнула фіналісту "Євробачення" за пісню гурту "Тату", що також викликало резонанас у суспільстві.