У своєму інстаграмі представник Греції на цьогорічному пісенному конкурсі опублікував відео, де співає кавер на англомовний хіт російського колективу – All the Things She Said.

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Такий вибір композиції неприємно вразив українських фанів, адже учасниці дуету "Тату" є палкими прихильницями путінського режиму та виправдовують російську агресію.

Akylas / Відео з інстаграму

Українська співачка LELÉKA не змогла оминути цю ситуацію та залишила публічне звернення під роликом грецького виконавця. Вона нагадала колезі про кривавий обстріл Києва, внаслідок якого 3 липня у столиці оголосили день жалоби, та наголосила на неприпустимості просування культури країни-агресорки.

"Сьогодні в Києві день жалоби. В результаті одного з найбільших російських нападів на місто за останні місяці загинуло щонайменше 30 осіб, 99 отримали поранення, а 10 досі вважаються зниклими безвісти. Пісня, якою ти поділився, написана російським гуртом, який відкрито підтримує терористичну державу, відповідальну за ці атаки. Мені було дуже боляче почути цю пісню від тебе. Я щиро сподіваюся, що це пов’язано з необізнаністю, а не з байдужістю, адже байдужість – це те, чого ми просто не можемо собі дозволити. Сьогодні цей терор руйнує українські міста. Завтра він може поширитися ще далі",

– написала артистка.



LELÉKA залишила коментар / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що LELÉKA заговорила про особисте життя. Співачка відверто зізналася, що цілувалася зі своїм колегою-бандуристом, однак зараз між ними лише дружба.