За правилами, Канада змагатиметься за вихід до фіналу в одному з півфіналів. Формат національного відбору та ім'я представника канадський суспільний мовник CBC оголосить згодом. Про це йдеться на офіційному сайті EBU.

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Уряд країни активно підтримує цю ініціативу. На оновлення та розвиток мовника у бюджеті заклали 150 мільйонів доларів, що включає і фінансування участі в конкурсі. За даними джерел, прем'єр-міністр Канади особисто залучений до просування цієї ідеї.

Реакція організаторів та канадський слід на конкурсі

Директор "Євробачення" Мартін Грін привітав таке рішення, наголосивши, що конкурс продовжує розширюватися глобально:

Ми раді вітати CBC/Radio-Canada у родині Євробачення. Це ще один доказ того, що конкурс, народжений у Європі, продовжує розширюватися глобально.

В EBU також підкреслили, що інтерес канадців до шоу стабільно високий: під час "Євробачення-2026" вони увійшли до трійки лідерів у голосуванні "решти світу".

До того ж артисти з Канади вже мають успішний досвід виступів на сцені від інших держав. Найвідомішим прикладом є перемога Селін Діон, яка у 1988 році принесла кришталевий мікрофон Швейцарії.

Що стало передумовою участі Канади?

Офіційному дебюту передувала важлива юридична процедура. 25 червня 2026 року під час Генеральної асамблеї EBU у Празі канадська компанія CBC/Radio-Canada здобула статус повноправного члена Європейської мовної спілки (до цього з 1950 року вона була лише асоційованим членом).

Саме повноправне членство дозволило країні поглибити співпрацю з Європою та відкрило офіційний шлях до участі в "Євробаченні".

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