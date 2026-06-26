Про це рішення оголосили на офіційному сайті Європейської мовної спілки. Його ухвалили після голосування, що відбулось 25 червня на 96-й Генеральній асамблеї EBU у Празі.

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Канадська національна суспільна телерадіокомпанія CBC/Radio-Canada тепер здобула статус повноправного члена Європейської мовної спілки. З 1950 року Канада була асоційованим членом EBU.

Таким чином країна може брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Наразі невідомо, чи дебютуватиме Канада на Євробаченні-2027. Та якщо це станеться, вона не буде першою неєвропейською країною, що долучиться до змагання.

Повноправне членство надає Канаді можливість брати участь у закритих мережах, обмінюватися контентом і протидіяти дезінформації.

Канада на Євробаченні

Євробачення зазвичай не було популярним в Канаді, як це сталося з Австралією. Водночас канадські артисти брали участь в конкурсі, представляючи інші країни.

Так, Селін Діон виступила від Швейцарії у 1988 році та здобула перемогу. У 2001 Францію представляла Natasha St-Pier, а у 2023 від тієї самої країни на Євробачення поїхала La Zarra.