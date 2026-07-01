Согласно правилам, Канада будет бороться за выход в финал в одном из полуфиналов. Формат национального отбора и имя представителя канадская общественная вещательная компания CBC объявит позже. Об этом говорится на официальном сайте EBU.

К слову "Выбрала деревню, а не город": где сейчас alyona alyona, представлявшая Украину на "Евровидении"

Правительство страны активно поддерживает эту инициативу. На обновление и развитие вещателя в бюджете заложено 150 миллионов долларов, что включает и финансирование участия в конкурсе. По данным источников, премьер-министр Канады лично вовлечен в продвижение этой идеи.

Реакция организаторов и канадский след на конкурсе

Директор "Евровидения" Мартин Грин приветствовал такое решение, отметив, что конкурс продолжает расширяться на глобальном уровне:

Мы рады приветствовать CBC/Radio-Canada в семье "Евровидения". Это еще одно доказательство того, что конкурс, зародившийся в Европе, продолжает расширяться по всему миру.

В EBU также подчеркнули, что интерес канадцев к шоу стабильно высок: во время "Евровидения-2026" они вошли в тройку лидеров в голосовании "остального мира".

К тому же артисты из Канады уже имеют успешный опыт выступлений на сцене от других государств. Самым известным примером является победа Селин Дион, которая в 1988 году принесла Швейцарии хрустальный микрофон.

Что стало предпосылкой участия Канады?

Официальному дебюту предшествовала важная юридическая процедура. 25 июня 2026 года во время Генеральной ассамблеи EBU в Праге канадская компания CBC/Radio-Canada получила статус полноправного члена Европейского вещательного союза (до этого с 1950 года она была лишь ассоциированным членом).

Именно полноправное членство позволило стране углубить сотрудничество с Европой и открыло официальный путь к участию в "Евровидении".

А тем временем стало известно, сможет ли Верка Сердючка снова принять участие в "Евровидении": продюсер Никитин ответил.