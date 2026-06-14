Сегодня исполнительницу не так часто можно увидеть в публичном пространстве, ведь в Киев она приезжает только на концерты или записи песен. Кто не знал, alyona alyona родилась в поселке Капитановка, что в Кировоградской области. Но когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка, что в Киевской области. По специальности она – психолог и педагог. Однако судьба привела девушку в музыку. Узнайте в материале 24 Канала,, что известно о жизни рэп-исполнительницы и где она живет сейчас.

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Несмотря на то, что она работала воспитательницей в детском саду, душа все же лежала к музыке. И в 2018 году произошел настоящий прорыв. Трек "Рыбки" помог певице заявить о себе очень громко.

alyona alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн

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В 2019 году вышел дебютный альбом под названием "Пушка", а через год alyona alyona в сотрудничестве с Иваном Клименко запустила музыкальный лейбл ENKO. Сегодня знаменитость работает уже без лейбла, став независимым артистом.

alyona alyona стала независимым артистом alyona alyona стала независимым артистом / Скриншот из инстаграма

В 2021 году исполнительница выпустила 11 треков, записанных с самыми популярными звездами украинского шоу-бизнеса: MONATIK, группой Kalush, OTOY, KRUTЬ, и создала коллаборации с другими селебрити.

KALUSH feat. alyona alyona – "Горы": смотрите видео онлайн

В 2024 году alyona alyona и Jerry Heil победили на национальном отборе на Евровидение и поехали представлять нашу страну в Швеции.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Украинский дуэт в общем зачете занял третье место. Позже alyona alyona призналась, что ее костюм на Евровидение стоил около двух тысяч долларов. Ведь, как подчеркнула рэперша, его шили из дорогой ткани.

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 / Фото из инстаграмов артисток

Что касается личной жизни А,, то рэперша сейчас находится в отношениях. Ее бойфренд – музыкант Владимир (более известный как диджей и продюсер VovKING). Alyona alyona ранее говорила, что во время полномасштабной войны не планирует устраивать свадьбу или выходить замуж за любимого. По ее мнению, это сейчас не актуально, а важнее работа на победу страны.

И все же в течение следующих семи лет рэперша мечтает стать мамой двух детей. Сначала она хочет приобрести собственное жилье в Ивано-Франковской области.

Это произошло где-то два года назад. Сегодня звезда живет в Выгоде, что в Ивано-Франковской области. Еще и так совпало, что возлюбленный рэперши родом из этого села.

Жизнь в деревне обходится alyona alyona в разы дешевле, чем это было в Киеве. В месяц рэперша тратит около двух тысяч долларов,, если проживает в Выгоде.

Интересный факт! alyona alyona призналась, что избегает людей, не равных ей по статусу или финансовому положению. Все потому, что она предвзято относится к состоятельным людям. Исполнительница считает, что они могут нечестно зарабатывать деньги, тогда как ей приходится тяжело работать, чтобы достичь желаемого.

Как мы уже упоминали, артистка большую часть времени проводит в деревне, а вот в украинскую столицу приезжает тогда, когда это необходимо.

На YouTube-канале PYSHKA реперка ведет собственный подкаст,, а гостями становятся разные люди. Каждый разговор имеет особую тематику и часто связан с психологическими аспектами.