По словам alyona alyona, в ближайшие семь лет она мечтает о двух детях. В связи с этим, хочет приобрести собственное жилье на Ивано-Франковщине, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Сергею Лиховиде.

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В названом регионе реперка сейчас проживает со своим избранником Владимиром.

В Выгоде хочется иметь что-то свое, чтобы я могла родить ребенка. Какое-то свое жилье, чтобы здесь заземлиться. Чтобы ребенок играл и босиком гулял. Много чего такого. Понимаю, что всю жизнь больше отдавала, чем накапливала. И у всех есть, а у меня нет. А это странно, потому что когда рожу ребенка и сяду, то у меня ничего не будет – только песни и возможность выступать с концертами. Это большая ответственность. Уже мне 33 года, а до 40 я запланировала двух детей, дай Бог,

– откровенно поделилась исполнительница.

Артистка также работает над внутренним состоянием. Она прошла курс антидепрессантов на фоне затяжной депрессии, поэтому сейчас решила серьезно взяться за вес и здоровье.

"Сейчас начну фигурой заниматься, потому что беременность – это плюс 15-20 кг, будет трудно. И я принимала антидепрессанты, до которых похудела, а после них снова набрала", – подытожила alyona alyona.

К слову, о личной жизни звезда высказывается довольно редко. Два года назад она поделилась с публикой, что ее сердце занято. Избранником стал музыкант Владимир. Пара даже выпустила совместный трек "Выкину 2".