За словами alyona alyona, у найближчі сім років вона мріє про двох дітей. У зв'язку з цим, хоче придбати власне помешкання на Івано-Франківщині, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сергію Лиховиді.

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У названому регіоні реперка зараз проживає зі своїм обранцем Володимиром.

У Вигоді хочеться мати щось своє, щоб я могла народити дитину. Якесь своє житло, щоб тут заземлитися. Щоб дитина гралася й босоніж гуляла. Багато чого такого. Розумію, що все життя більше віддавала, ніж накопичувала. Й у всіх є, а у мене нема. А це дивно, бо коли народжу дитину й сяду, то у мене нічого не буде – тільки пісні й можливість виступати з концертами. Це велика відповідальність. Вже мені 33 роки, а до 40 я запланувала двох дітей, дай Бог,

– відверто поділилась виконавиця.

Артистка також працює над внутрішнім станом. Вона пройшла курс антидепресантів на тлі затяжної депресії, тому зараз вирішила серйозно взятися за вагу та здоров'я.

"Зараз почну фігурою займатися, бо вагітність – це плюс 15-20 кг, буде важко. І я вживала антидепресанти, до яких схудла, а після них знову набрала", – підсумувала alyona alyona.

До слова, про особисте життя зірка висловлюється доволі рідко. Два роки назад вона поділилась із публікою, що її серце зайняте. Обранцем став музикант Володимир. Пара навіть випустила спільний трек "Викину 2".