Артистка народилась у Росії, але 13 років проживає на території нашої країни. Співачка популяризує українську культуру, пише власну музику і каже, що у неї є все для того, щоб отримати громадянство, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Юлії.

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Юріна має відповідні документи, склала іспити, перебуває у шлюбі з громадянином України, навчається у Києві, однак позитивної відповіді від державних установ так і не отримує. Через це вона звернулась за публічною допомогою.

Юлія Юріна хоче отримати українське громадянство: дивіться відео онлайн

Міграційна служба України у соцмережах опублікувала відповідний допис, у якому пояснила причину відмови. Там пояснили, що в умовах повномасштабної війни, отримання українського громадянства для осіб із російським паспортом мають бути вагомі підстави.

визначні заслуги перед Україною;

військова служба за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України;

тримання посвідки на тимчасове проживання відповідно до частини двадцять четвертої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ;

неповнолітні діти, які мають законні підстави для набуття громадянства України.

Міграційна служба пояснила відмову Юріній у набутті громадянства / Скриншот з фейсбуку

У соцмережах артистка відреагувала на заяву Міграційної служби, зазначивши, що немає до неї претензій.

Сьогодні ДМС на своєму сайті опублікували відповідь щодо мого питання. До них я не маю жодних претензій, бо вони виконують свою роботу: є закони та перелік документів. Зараз буду намагатися почути відгук від Мінкульту, щоб вони мені надали клопотання, щоб я подавалася як стратегічно важлива людина для держави,

– заявила співачка.

Нагадаємо, раніше Мінкульт тимчасово призупинив видачу листів на виїзд за кордон для артистів та медійників через зловживання культурною дипломатією.