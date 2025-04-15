Alyona Alyona объяснила, что в Киеве приходилось тратить немало, ведь любые заведения или гостиницы в несколько раз дороже, чем на Ивано-Франковщине. Об этом рэперша рассказала в интервью "Тур звездами", пишет Show 24.

К слову Alyona Alyona призналась, хочет ли во второй раз поехать на Евровидение

В месяц рэперша тратит около двух тысяч долларов в месяц (более 80 тысяч гривен), если проживает в селе.

Если учитывать аренду жилья, здоровье, автомобиль и питание, то это где-то 2 тысячи долларов в месяц,

– поделилась артистка.

Alyona Alyona добавила, что в селе обожает заниматься клумбами и садоводством. Она мечтает о покупке собственного жилья и земли.

Почему рэперка переехала в село

Alyona Alyona ранее рассказывала, что год назад решила переехать из Киева в Выгоду, что на Ивано-Франковщине. Там она живет со своим возлюбленным Владимиром. Исполнительница объяснила, что природа приносит ей настоящее счастье.

"Крути не крути, а я из села. То, что у тебя есть доступ к природе – очень важно. Думаю, что полномасштабное вторжение просто усилило и вытянуло все то, что тебе нравилось, но ты об этом забыл из-за своей карьеры и работы. Дофамин – я могу съесть шоколадку и я счастлива. А вот серотонин – это восход и закат солнца, пойти в лес по грибы, увидеть заснеженные деревья. Это то счастье, которого не хватает", – рассказывала реперка.

Добавим, что пока alyona alyona не задумывается о свадьбе со своим избранником. Она считает, что на время полномасштабной войны пышные празднования – не ко времени. И призналась, что может назвать любимого мужем, а он ее – женой.