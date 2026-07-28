Стоит сказать, что украинские певцы за время проведения музыкального фестиваля успели попасть в немало скандальных ситуаций. Мимо этого не могли пройти пользователи сети, а также звездные коллеги.

В частности, в Instagram Цыбульская опубликовала сториз со своим фото под классическую цирковую мелодию, мастерски намекнув, что выступления украинцев в Латвии превратились в фарс. Она также оставила на фото откровенную надпись.

Когда умрет все советское и русское, кому наш шоу-бизнес будет говорить: "Спасибо за поддержку и признание"? Никак не пойму,

– написала она.



Цибульська высмеяла украинских коллег / скриншот сториз

Хотя артистка не называла конкретных имен, ее публикация появилась сразу после всеукраинской волны возмущения из-за поведения исполнителей в Юрмале. И так понятно, о ком шла речь.

В частности, Оля Полякова выбесила украинцев своим видео с родственником участника группы "Иванушки International", который имеет неоднозначную позицию о войне в Украине.

Также украинцев возмутило поведение Потапа и Насти Каменских, которые впервые за 10 лет вновь спели дуэтом, исполнив свои старые русскоязычные хиты. Кроме того, Потап на фестивале отпускал неудачные шутки в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина об их "молодом" виде, на что Пугачева только удивленно закатила глаза.

Более того! Потап и Настя не остановились и сделали возмутительное заявление об условиях возвращения в Киев с концертом.