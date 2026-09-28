"Одною ногою в цирозі": відома гумористка зізналася про важкий алкоголізм та параліч обличчя

Українська акторка та стендап-комікеса Настя Ткаченко приголомшила шанувальників надзвичайно відвертим зізнанням. Зірка вперше розповіла про свою боротьбу з функціональним алкоголізмом, страшні діагнози лікарів та лікування в реабілітаційному центрі.

Зараз Настя вже майже рік веде абсолютно тверезий спосіб життя: вона не п'є, не курить і не приймає антидепресантів. Проте цей результат дався їй величезною ціною. В інтерв’ю для YouTube-проєкту Okay Eva знаменитість зізналася, що раніше її повсякденність не минала без пляшки міцного алкоголю.

Я пила кожен день. Я не пила просеко, пиво, цю слабоалкоголку. Це або текіла, або горілка, або джин, або віскі. Моя норма – це 0,7. Якщо я гуляла, то ми відміряли 1 л 200 мл. Звідки ж воно все взялося, не з неба мені прилетіло. Це називається функціональний алкоголізм,

– пояснила гумористка.

Тривалий час Настя навіть не вважала це проблемою, адже продовжувала активно працювати. Справжній жах вона відчула, коли одного ранку після туру прокинулася з важким похміллям і зрозуміла, що не може поворухнути половиною обличчя. У паніці дівчина подумала, що це інсульт.

Анастасія Ткаченко / фото з інстаграму

Лікарі заспокоїли, що це наслідки тривожності, але після повного обстеження винесли інший, не менш страшний вердикт. Медики заявили, що печінка зірки перебуває в критичному стані.

Мені кажуть гуляйте, пийте. Ви молодець, ви крута. Можете продовжувати, але три роки. Тому що у вас розкладеться печінка. Ви вже одною ногою в цирозі. І я була в шоці, тому що я думала, що я недоторкана,

– зізналася Настя.

Страх за власне життя змусив Ткаченко звернутися по професійну допомогу. Акторка наважилася на серйозний крок і лягла в реабілітаційний центр, а також почала лікування у психіатра.

Я пішла в реабілітаційний центр для алко- і наркозалежних. Я нікому про це не зізнавалася, бо це соромно. Алкоголь мене переміг... Я щаслива, що я це пройшла. Результат вартує того,

– підсумувала зірка.

Анастасія Ткаченко / фото з інстаграму

Сьогодні місце алкогольних вечірок у житті Насті зайняли спорт і чайні церемонії. Акторка безмежно вдячна своєму оточенню, адже друзі, з якими вона раніше випивала, тепер підтримують її та разом ходять на тренування.

Гумористка не лише перемогла алкогольну залежність, а й зважилася на операцію зі зменшення шлунка, а тепер захоплює шанувальників результатами своєї трансформації.



