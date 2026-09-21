Ще в березні цього року артистка наважилася на радикальний крок заради власного здоров'я та лягла під ніж хірурга. Ткаченко зробили баріатричну операцію зі зменшення шлунка, і відтоді почалася її масштабна фізична трансформація, результатами якої вона ділиться у своєму інстаграмі.

Анастасія Ткаченко після операції / фото з інстаграму

З моменту процедури минуло вже шість місяців, тож гумористка вирішила наочно продемонструвати свої результати. На особистій сторінці в інстаграмі Анастасія опублікувала відео, де порівняла свої форми до хірургічного втручання та зараз. Зірка зізналася, що процес перевтілення триває, проте вона абсолютно впевнена у своєму виборі.

Маленьке нагадування самій собі: я на правильному шляху,

– підписала свій відеоролик Ткаченко.

Анастасія Ткаченко до та після операції / фото з інстаграму

Нагадаємо, що раніше комікеса відверто ділилася цифрами на вагах. За її словами, у найважчий період її максимальна вага сягала 130 кілограмів. Вже наприкінці липня позначка опустилася до 99,5 кілограма. Проте сама артистка наголошує, що не вважає це фінальним досягненням, адже її шлях до омріяної фігури та здорового тіла досі активно триває.

До речі, Анастасія Ткаченко нещодавно покинула шоу "Курілка" та "8ЦЦК". Причиною неочікуваного рішення стала масова критика з боку глядачів.



