Про свій вихід з розважальних шоу Ткаченко повідомила на особистій сторінці в Тредс.

До слова Тіна Кароль заінтригувала несподіваною реакцією на вагітність 43-річної Енн Гетевей

Блогерка зазначила, що прислухалася до аудиторії, яка скаржилася на її надмірну присутність у випусках.

Дівчата і хлопці, якщо вам мене забагато, то я прислухалася до ваших думок. Бо, судячи з коментарів, проблема виключно в мені. Тому дякую за вашу активність. Вашу думку почуто. Удачі, – написала Анастасія.

Настя Ткаченко / скриншот з тредсу

У коментарях під дописом думки мережі розділилися. Значна частина прихильників закликала дівчину змінити рішення та проігнорувати хейтерів.

Я не поняла... а чому це д***ли перемогли? Більшість з глядачів цих шоу дивились їх виключно через Вас, Анастасія. АСТАНАВІТЕСЬ!, – пишуть підписники.

Коментар Наталії / скриншот з тредсу

Інші глядачі також висловили розчарування:

Я сподіваюсь що це жарт. Бо без вас ці шоу не будуть настільки яскравими. Люди просто заздрять і все.

Коментар Наталії / скриншот з тредсу

До обговорення гучної ситуації долучилися й блогерка Леруїні, яка емоційно стала на захист дівчини та звинуватила коментаторів у цькуванні.

Яскравий приклад того, що стається, коли адекватну публічну людину ї**ть хейтом", – різко висловилася вона.

Коментар Леруїні / скриншот з тредсу

Своєю чергою інфлюенсерка Єва Коршик в інстаграм-сторіс зізналася, що завжди вважала Ткаченко стійкою до критики та чужих думок. Вона також наголосила, що українські шоу зараз конче потребують підтримки аудиторії, а не постійного негативу.

Єва Коршик / скриншот з відео

Попри слова захисту, знайшлися й ті, хто розкритикував саму заяву Анастасії. Частина користувачів назвала допис блогерки маніпулятивним. Дехто припустив, що вона просто не вміє сприймати конструктивні зауваження, а подібна реакція свідчить про появу "зіркової хвороби".

Погляд з іншого боку / скриншот з тредсу

А тим часом Наталка Денисенко знову виїхала за кордон з бойфрендом: де відпочиває акторка.