Про свій вихід з розважальних шоу Ткаченко повідомила на особистій сторінці в Тредс.
До слова Тіна Кароль заінтригувала несподіваною реакцією на вагітність 43-річної Енн Гетевей
Блогерка зазначила, що прислухалася до аудиторії, яка скаржилася на її надмірну присутність у випусках.
Дівчата і хлопці, якщо вам мене забагато, то я прислухалася до ваших думок. Бо, судячи з коментарів, проблема виключно в мені. Тому дякую за вашу активність. Вашу думку почуто. Удачі, – написала Анастасія.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Настя Ткаченко / скриншот з тредсу
У коментарях під дописом думки мережі розділилися. Значна частина прихильників закликала дівчину змінити рішення та проігнорувати хейтерів.
Я не поняла... а чому це д***ли перемогли? Більшість з глядачів цих шоу дивились їх виключно через Вас, Анастасія. АСТАНАВІТЕСЬ!, – пишуть підписники.
Коментар Наталії / скриншот з тредсу
Інші глядачі також висловили розчарування:
Я сподіваюсь що це жарт. Бо без вас ці шоу не будуть настільки яскравими. Люди просто заздрять і все.
Коментар Наталії / скриншот з тредсу
До обговорення гучної ситуації долучилися й блогерка Леруїні, яка емоційно стала на захист дівчини та звинуватила коментаторів у цькуванні.
Яскравий приклад того, що стається, коли адекватну публічну людину ї**ть хейтом", – різко висловилася вона.
Коментар Леруїні / скриншот з тредсу
Своєю чергою інфлюенсерка Єва Коршик в інстаграм-сторіс зізналася, що завжди вважала Ткаченко стійкою до критики та чужих думок. Вона також наголосила, що українські шоу зараз конче потребують підтримки аудиторії, а не постійного негативу.
Єва Коршик / скриншот з відео
Попри слова захисту, знайшлися й ті, хто розкритикував саму заяву Анастасії. Частина користувачів назвала допис блогерки маніпулятивним. Дехто припустив, що вона просто не вміє сприймати конструктивні зауваження, а подібна реакція свідчить про появу "зіркової хвороби".
Погляд з іншого боку / скриншот з тредсу
А тим часом Наталка Денисенко знову виїхала за кордон з бойфрендом: де відпочиває акторка.