Наталка Денисенко з Юрієм Савранським і сином Андрієм виїхала за кордон. На своїй сторінці в інстаграмі акторка показала, що прилетіла до Туреччини.

До слова Відома українська співачка чесно розповіла, де під час війни живуть її діти

Літня відпустка акторки проходить у турецькому місті Сіде, що на узбережжі Середземного моря. Наталка Денисенко похвалилася фото з пляжу у світлому купальнику з блискітками.

Також на знімках вона позувала з бойфрендом. На інших кадрах видно сина акторки, Андрія, який також насолоджується морем.

Де раніше відпочивала акторка?

На початку травня Наталка Денисенко та Юрій Савранський вже виїжджали за кордон – вони відвідували іспанський острів Тенерифе.

Тоді пара спричинила чимало обговорень, адже у мережі цікавилися, як манекеннику вдалось перетнути кордон. Юрій пояснив, що звільнений з військової служби ще до 2022 року через певні обставини.

Згодом Юрій Савранський розповів, що ще до 2014 року вступав у військовий вищий навчальний заклад. Це було рішення за покликом серця. Але через стан здоров'я його звільнили від служби. За словами Савранського, для нього це було несподіванкою.