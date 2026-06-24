О своём уходе из развлекательных шоу Ткаченко сообщила на личной странице в Тредс.

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Блогерша отметила, что прислушалась к аудитории, которая жаловалась на её чрезмерное присутствие в выпусках.

Девушки и парни, если вам меня слишком много, то я прислушалась к вашим мнениям. Потому что, судя по комментариям, проблема исключительно во мне. Поэтому спасибо за вашу активность. Ваше мнение услышано. Удачи, – написала Анастасия.

Настя Ткаченко / скриншот из тредса

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Значительная часть поклонников призвала девушку изменить решение и проигнорировать хейтеров.

Я не поняла... а почему это д***лы победили? Большинство зрителей этих шоу смотрели их исключительно из-за вас, Анастасия. ОСТАНОВИТЕСЬ!, – пишут подписчики.

Комментарий Натальи / скриншот из тредса

Другие зрители также выразили разочарование:

Я надеюсь, что это шутка. Потому что без вас эти шоу не будут такими яркими. Люди просто завидуют и всё.

Комментарий Натальи / скриншот из тредса

К обсуждению громкой ситуации присоединилась и блогерша Леруини, которая эмоционально встала на защиту девушки и обвинила комментаторов в травле.

"Яркий пример того, что происходит, когда адекватного публичного человека трахают хейтом", – резко высказалась она.

Комментарий Леруини / скриншот из тредса

В свою очередь инфлюенсерка Ева Коршик в инстаграм-сторисах призналась, что всегда считала Ткаченко устойчивой к критике и чужим мнениям. Она также подчеркнула, что украинские шоу сейчас крайне нуждаются в поддержке аудитории, а не в постоянном негативе.

Ева Коршик / скриншот из видео

Несмотря на слова защиты, нашлись и те, кто раскритиковал само заявление Анастасии. Часть пользователей назвала пост блогерши манипулятивным. Некоторые предположили, что она просто не умеет воспринимать конструктивные замечания, а подобная реакция свидетельствует о появлении "звездной болезни".

Взгляд с другой стороны / скриншот из тредса

А тем временем, Наталка Денисенко снова уехала за границу со своим парнем: где отдыхает актриса.