Наталія Могилевська придбала нове авто: яку модель обрала співачка та скільки вона коштує

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про придбання нового автомобіля. Виконавиця показала перші кадри своєї покупки — білосніжного кросовера від популярного німецького бренду.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася світлинами нового транспортного засобу. Як свідчить фірмовий значок на багажнику, Могилевська зупинила свій вибір на моделі Audi Q5. На опублікованих фотографіях можна детально розгледіти білосніжний кузов авто, а також частково побачити салон, який вирізняється світлими шкіряними сидіннями та стильним кермом.

Наталія Могилевська / скриншот з відео

За словами виконавиці, процес оформлення та купівлі машини повністю відповідав її очікуванням.

Ну що, нарешті можу показати її вам. Ось так виглядає результат нашої історії. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих хвилювань і, головне, що все вийшло так, як я хотіла,

– розповіла співачка у своєму блозі.

В Україні ціна на Audi Q5 суттєво різниться залежно від року випуску та комплектації. За новий кросовер в офіційних автосалонах доведеться віддати від 2,3 до 3 мільйонів гривень. Натомість на вторинному ринку вживану модель кількох попередніх років можна знайти за 20–30 тисяч доларів (орієнтовно 800 тисяч – 1,2 мільйона гривень).