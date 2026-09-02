Святковими кадрами та емоціями від важливої події співачка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. За словами артистки, ніч перед першим вересня видалася безсонною та повною переживань для дівчинки.

Перший раз в перший клас. Всю ніч Соня не спала, хвилювалась. І через школу, і через обстріли. Ми тихенько обговорювали всі хвилювання про нову вчительку, про діток, які будуть в класі, про улюблені заняття поза школою,

– розповіла Наталія.

Співачка зізналася, що Софія поділилася з нею своїми головними мріями. Зокрема, дівчинка дуже хоче навчитися досконало читати, аби самостійно писати листівки мамі, натомість отримуючи від неї записки на столі. Також першокласниця зізналася, що дуже любить грати на фортепіано, хоча на початку навчання цей інструмент давався їй доволі складно.



Наталія Могилевська з донькою / Скриншот з відео

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Наталія Могилевська додала, що цей ранок залишив по собі чимало емоцій. Вона також висловила сподівання, що українські діти зможуть спокійно вчитися у звичайних класах.

Нові мрії, нові перспективи, нові хвилювання. Це була незабутня ніч і незабутній ранок. Бажаю всім першокласникам провести цей важливий день у спокою, у радості і в звичайному класі, а не в бомбосховищі. Молюся за це,

– резюмувала артистка.

Варто зазначити, що співачка й надалі дотримується свого принципу та не показує обличчя дітей у соцмережах.

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