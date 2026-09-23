Справжня скандалістка: відомий продюсер розкрив правду про характер Могилевської та її чоловіка
Відомий український продюсер Геннадій Вітер відверто розповів про своє ставлення до Наталії Могилевської. Він поділився несподіваними деталями про складний характер співачки, а також розповів, яка вона вдома поруч із коханим чоловіком.
Геннадій та Наталія знайомі вже багато років. У новому інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" продюсер зізнався, що працювати зіркою буває непросто. За його словами, артистка має дуже сталевий характер і завжди наполягає на своєму. Проте саме ця внутрішня сила допомагає їй досягати успіху та тримати увагу будь-якої публіки.
Наташа - це моя любов. Скандалістка! Якщо Наташі щось не так, вона готова пробивати цю броню. Але з нею завжди можна домовитися. Вона поважає людей і хоче такої ж поваги до себе. Вона трудівниця. Яка б не була аудиторія в залі, навіть якщо "мертва", виходить Могилевська, хватає цю аудиторію, і вона виконує її команди. Вона неймовірна артистка,
– зізнався Вітер.
Могилевська з доньками / фото з інстаграму
Проте поза сценою Могилевська зовсім інша. Продюсер щиро захоплюється тим, як материнство змінило зірку. Він вважає, що саме поява дітей стала головною нагородою в житті співачки. Не оминув увагою Геннадій і загадкового обранця Наталії.
Зараз у її житті головна нагорода! Вона стала мамою двох неймовірних доньок. Вона всю свою любов, яку накопичувала і зберігала в собі, їй є кому віддати. У неї дуже гарний чоловік! Вона настільки любить свою родину, настільки пишається, що цієї любові вистачить на багатьох людей,
– зворушливо додав продюсер.
Чоловік Наталії Могилевської / фото Главком
Нагадаємо, що Наталія Могилевська ретельно приховує свого коханого від публіки. Відомо лише, що чоловіка звати Валентин і він не публічна особа. Разом подружжя виховує двох названих донечок – Мішель та Софію, яких співачка удочерила на початку повномасштабного вторгнення.