Геннадій та Наталія знайомі вже багато років. У новому інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" продюсер зізнався, що працювати зіркою буває непросто. За його словами, артистка має дуже сталевий характер і завжди наполягає на своєму. Проте саме ця внутрішня сила допомагає їй досягати успіху та тримати увагу будь-якої публіки.

Наташа - це моя любов. Скандалістка! Якщо Наташі щось не так, вона готова пробивати цю броню. Але з нею завжди можна домовитися. Вона поважає людей і хоче такої ж поваги до себе. Вона трудівниця. Яка б не була аудиторія в залі, навіть якщо "мертва", виходить Могилевська, хватає цю аудиторію, і вона виконує її команди. Вона неймовірна артистка,

– зізнався Вітер.

Могилевська з доньками / фото з інстаграму

Проте поза сценою Могилевська зовсім інша. Продюсер щиро захоплюється тим, як материнство змінило зірку. Він вважає, що саме поява дітей стала головною нагородою в житті співачки. Не оминув увагою Геннадій і загадкового обранця Наталії.

Зараз у її житті головна нагорода! Вона стала мамою двох неймовірних доньок. Вона всю свою любов, яку накопичувала і зберігала в собі, їй є кому віддати. У неї дуже гарний чоловік! Вона настільки любить свою родину, настільки пишається, що цієї любові вистачить на багатьох людей,

– зворушливо додав продюсер.

Чоловік Наталії Могилевської / фото Главком

Нагадаємо, що Наталія Могилевська ретельно приховує свого коханого від публіки. Відомо лише, що чоловіка звати Валентин і він не публічна особа. Разом подружжя виховує двох названих донечок – Мішель та Софію, яких співачка удочерила на початку повномасштабного вторгнення.



