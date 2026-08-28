Вперше в статусі чоловіка та дружини: Денисенко з Ярошенком з'явились разом на публіці

У Києві 27 серпня відбулося урочисте відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Серед гостей заходу була українська акторка Наталка Денисенко, яка завітала на подію разом із чоловіком Юрієм Ярошенком.

Це був їхній перший спільний вихід у світ після весілля у статусі чоловіка та дружини. Кадрами з кінофестивалю Наталка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Для появи на червоній доріжці акторка обрала ніжний образ від українського бренду Demi'Kate. Вона одягнула вишиту сукню з колекції BLOOM ніжно-рожевого кольору. Її вартість становить 13 тисяч гривень. Сукню Наталка доповнила фартухом-корсетом вартістю 9,5 тисячі гривень. Завершенням образу став традиційний віночок, який для акторки створила Тетяна Цар. Також Денисенко обрала туфлі українського бренду Kachorovska. Залежно від висоти підборів їхня вартість становить від 10 800 до 11 500 гривень.

Юрій Ярошенко для спільного виходу з дружиною обрав чорний total look. Його образ складався із сорочки, штанів, накидки та лоферів.

Нагадаємо, 8 серпня Наталка Денисенко вийшла заміж за манекенника Юрія Ярошенка. Весілля тривало три дні, а обітницю акторки швидко розібрали на меми в мережі.