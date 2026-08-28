Это был их первый совместный выход в свет после свадьбы в статусе мужа и жены. Фотографиями с кинофестиваля Наталья поделилась на своей странице в инстаграме.

Для появления на красной дорожке актриса выбрала нежный образ от украинского бренда Demi'Kate. Она надела вышитое платье из коллекции BLOOM нежно-розового цвета. Его стоимость составляет 13 тысяч гривен. Платье Наталья дополнила фартуком-корсетом стоимостью 9,5 тысячи гривен. Завершением образа стал традиционный веночек, который для актрисы создала Татьяна Царь. Также Денисенко выбрала туфли украинского бренда Kachorovska. В зависимости от высоты каблуков их стоимость составляет от 10 800 до 11 500 гривен.

Юрий Ярошенко для совместного выхода с женой выбрал черный total look. Его образ состоял из рубашки, брюк, накидки и лоферов.

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Напомним, 8 августа Наталья Денисенко вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко. Свадьба длилась три дня, а клятву актрисы быстро разнесли на мемы в сети.