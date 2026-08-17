В сети активно обсуждают кадры с церемонии, на которой пара обменивалась свадебными клятвами. Однако часть пользователей отнеслась к эмоциям влюбленных скептически, усомнившись в искренности их слов.

Особое внимание пользователей привлек момент, когда Наталья обратилась к своему избраннику со словами: "Господин Президент планеты Венера". Это необычное словосочетание мгновенно разлетелось по сети и дало толчок новой волне шуток.

Теперь в соцсетях активно высмеивают ситуации, когда люди готовы сказать что-то ради достижения собственной цели. Вирусный ролик сравнивают с моментом, когда жена обращается к мужу за деньгами или услугой, а некоторые шутят, что именно так стоит начинать разговор с руководителем о повышении зарплаты.

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Наталья Денисенко стала звездой сети / скриншоты из Threads



Напомним, официальная церемония бракосочетания Натальи Денисенко и Юрия Савранского состоялась 8 августа в Киеве. Утром пара немало удивила публику, ведь для заключения брака влюбленные выбрали непринужденные образы в шелковых пижамах. Громкое торжество длилось три дня и проходило в столичном яхт-клубе на берегу Днепра. За время основной торжественной части невеста сменила три роскошных дизайнерских платья.

Появились подробности о том, была ли Елена Светлицкая среди гостей на свадьбе Натальи Денисенко. Хотя кумы давно не поддерживают связь, громкое торжество имело все шансы стать первым шагом к их примирению.