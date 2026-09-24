Стартувало голосування за переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026: як віддати свій голос

В Україні стартувало голосування за переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026.

Перший етап розпочався сьогодні, 24 вересня, у застосунку Дія. Про це повідомили на сайті видання Суспільне Культура.

Проголосувати можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити Дію, перейти в розділ "Сервіси", обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з шести фіналістів.

За перемогу в Нацвідборі змагаються:

Анастасія Пошедіна – "Крила";

– "Крила"; Роман Дорошенко – Say Hello;

– Say Hello; Еріка Колесніченко – "НЕ колискова";

– "НЕ колискова"; Дмитро Карабет – "Мамо";

– "Мамо"; Марко Сердинський – "Гори";

– "Гори"; Злата Солоненко – Who am I.

Фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026 / Фото Суспільне Мовлення

Цьогоріч глядачі голосуватимуть двічі. Перший етап стартував сьогодні, за два дні до фіналу Нацвідбору.

Другий етап відбудеться вже під час фіналу 26 вересня. Тоді глядачі зможуть ще раз проголосувати за свого фаворита або змінити свій попередній вибір. Опитування в Дії відкриється перед виступом першого учасника та завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування повідомлять ведучі шоу.

Фінал Нацвідбору розпочнеться 26 вересня о 19:00. Переможця або переможницю визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів – кожна сторона матиме по 50% голосів.

Де дивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026

Трансляцію фіналу можна буде переглянути на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на сайті junior.eurovision.ua та ютуб-каналі Євробачення Україна.

До складу журі цього року увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), співачка Skylerr та радіоведуча і радіопродюсерка Анна Свірідова.

Організатори зазначили, що формат фіналу адаптували з урахуванням посилених заходів безпеки для учасників і команди, яка працює над шоу.

До слова, раніше ми розповідали про те, хто буде ведучими фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026.