Україна обрала свого представника на Дитячому Євробаченні-2026

Сьогодні пройшов фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026, де обрали переможницю. Нею стала талановита Еріка Колесніченко, яка підкорила серця журі та глядачів.

Грандіозний фінал Нацвідбору відбувся сьогодні, 26 вересня. За підсумками голосування переможницею стала 11-річна Еріка Колесніченко з піснею "Не колискова", пише Суспільне. Юна виконавиця здобула 11 балів: 5 балів від зіркового журі та 6 балів від глядачів. Загалом у застосунку Дія за учасників проголосувало понад 77 тисяч українців.



Фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення-2026 / Суспільне

Ведучими яскравого фіналу стали Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та представниця України на Дитячому Євробаченні- 2023 Анастасія Димид. Суддівські крісла посіли музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) та співачка SKYLERR. На сцені також запалювали зіркові гості: alyona alyona, Кажанна та Світлана Тарабарова.

Тепер Еріка Колесніченко готується представляти Україну на міжнародній арені. Фінал конкурсу відбудеться 24 жовтня 2026 року на Мальті.

Еріка Колесніченко перемогла на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2026: дивіться відео

Нагадаємо, минулого року представниця України Софія Нерсесян посіла почесне друге місце з піснею "Motanka".